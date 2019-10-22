Заседание Национального Собрания Армении 22 октября после 30-ти минутного перерыва продолжилось в отсутствии самих парламентариев, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В зале заседаний НС, помимо спикера парламента Арарата Мирзояна и вице-спикера Алена Симоняна, осталось лишь несколько депутатов.

За заседанием со специальной трибуны следят ученики школ сел Норатус и Гандзак.

"Картина, которую сейчас могут узреть учителя и школьники, глядя на зал заседаний, к сожалению, не столь радужная", - заявил недовольный глава парламента, обратив свой взор в сторону пустых и одиноких кресел депутатов.

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