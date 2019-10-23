Несмотря на запуск печатного станка и другие усилия, Федрезерву не удается потушить пожар на денежном рынке. Ситуация с долларовой ликвидностью остается напряженной, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Этого не должно было случиться. После того как на денежном рынке в сентябре разгорелся пожар, а Федеральная резервная система начала его активно тушить, запустив сначала серию операций по предоставлению ликвидности через РЕПО, а затем и вовсе объявив о запуске программы скупки активов - пока только краткосрочных векселей, ситуация с ликвидностью снова начинает ухудшаться.



На очередном аукционе двухнедельного РЕПО Федрезерв заявил объем в $35 млрд, как и неделей ранее, однако спрос оказался значительно выше: дилеры представили бумаги на сумму $52,2 млрд.

Zerohedge

Стоит сказать, что с начала денежного кризиса, случившегося в сентябре, это лишь вторая операция по предоставлению ликвидности, на которой был зафиксирован переспрос.



Zerohedge

Если бы ситуация с ликвидностью улучшалась, то, очевидно, такого высокого спроса не было бы. Значит, что-то в финансовой системе США идет не так.



Конечно, всегда можно придумать объяснение, например банки хотят запастись деньгами на время празднования Хеллоуина или подготовиться к худшему сценарию по Brexit, который может произойти уже совсем скоро.



Кроме того, на аукционе по предоставлению долларов на срок один день (overnight), который прошел через несколько минут после двухнедельного, также был зафиксирован очень высокий спрос.



Были предъявлены бумаги на сумму $64,9 млрд, это выше, чем днем ранее, когда запросили $58,15 млрд, и всего на $10 млрд меньше предельного объема в $75 млрд.



Судя по динамике, в ближайшие дни мы увидим рост ставок на денежном рынке.



Похоже, дилеры пытаются как можно быстрее конвертировать свои безопасные активы в доллары. С чем это связано на самом деле, сказать сложно, но очевидно, что долларов в системе не хватает.



Общая сумму представленных накануне средств составила почти $100 млрд, и все равно ситуация остается напряженной.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!