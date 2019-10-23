США все еще рассчитывают, что Турция откажется от использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.

"Я надеюсь, что турки не будут продолжать (закупки) С-400 и вернутся к тому, что мы считаем стандартной практикой НАТО - не иметь серьезных оборонительных российских систем", - сказал чиновник.

Он подтвердил, что участие Турции в программе производства и закупки американских истребителей F-35 в случае приобретения у России С-400 и "других значительных военных закупок" будет исключено.

Чиновник добавил, что США "хотят иметь хорошие отношения с Турцией и другими странами-членами (НАТО) в Европе".

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.

Блок НАТО ранее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.

"Альянс глубоко обеспокоен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы Альянса.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

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