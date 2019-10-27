https://news.day.az/world/1169765.html В Афганистане отразили массовую атаку талибов, десятки погибших
В Афганистане отразили массовую атаку талибов, десятки погибших
Силы безопасности Афганистана уничтожили по меньшей мере 53 боевика радикального движения "Талибан" в результате авиаудара в провинции Фарьяб на северо-западе страны. Об этом в воскресенье сообщило Khaama Press News Agency, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, талибы в субботу осуществили скоординированное нападение на блокпосты сил безопасности в населенном пункте Хваджа Намоси в уезде Паштун Кот.
Информация о возможных потерях силовиков и жертвах среди гражданских не приводится.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре