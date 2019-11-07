Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо. Об этом в четверг сообщила Организация по атомной энергии Исламской Республики.

"В Фордо возобновились обогащение и производство урана", - говорится в сообщении на официальном сайте организации. Также уточняется, что "все шаги осуществляются под наблюдением со стороны МАГАТЭ".

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки.

Согласно подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран должен модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагалось, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях.

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