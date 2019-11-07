https://news.day.az/world/1173345.html Турция будет продавать заброшенные судна
Турция будет продавать заброшенные судна
Турция будет продавать заброшенные на водных пространствах страны суда, пишет в четверг Trend со ссылкой на турцекие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что в настоящее время на водных пространствах Турции существует 140 заброшенных судов, 32 из которых на первом этапе будут проданы в качестве металлом.
Также сообщается что большинство заброшенных судов находятся в акватории Босфорского пролива.
Продажей заброшеннных судов буден заниматься министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
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