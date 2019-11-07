Король Саудовской Аравии провел переговоры с директором ЦРУ
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в четверг в Эр-Рияде провел переговоры с директором ЦРУ США Джиной Хаспел в присутствии директора общей разведки королевства Халеда Али аль-Хамидана. Об этом сообщило саудовское агентство новостей SPA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации агентства, они обсудили ряд тем, представляющих взаимный интерес.
Встреча с главой ЦРУ произошла спустя несколько дней, как правительство Йемена и действующие на юге сепаратисты подписали в саудовской столице мирное соглашение о прекращении военного противостояния, которое длилось несколько месяцев. Международное сообщество высоко оценило заключение этой договоренности.
В среду госдеп заявил, что США приветствуют соглашение, достигнутое накануне между сторонами конфликта в Йемене, считают его необходимым компромиссом для урегулирования проблем в стране.
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