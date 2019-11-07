Инженер из США Кенни Ди показал, насколько сильно изменилась его жизнь после полного отказа от алкоголя. Об этом сообщает BoredPanda, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пагубной привычкой мужчина обзавелся в годы учебы. Со временем выпивка превратилась из способа расслабиться в зависимость. Кенни напивался чаще и чаще: иногда он употреблял до 24 алкогольных напитков за день.

В какой-то момент мужчина решил избавиться от зависимости.

"Я мог стоять в ванной перед зеркалом и хотеть просто не быть пьяным", - признается Кенни. - "Мне иногда было безразлично на то, буду ли я жить или умру. Я просто хотел прекратить это. Неважно как".

Мужчина начал путь к выздоровлению с изменения рациона и занятий спортом. Он попросил друзей поддержать его и стал посещать собрания анонимных алкоголиков. На каждой встрече ему вручали жетон трезвости, означавший срок, который он провел без алкоголя. И каждый раз, получив жетон, Кенни делал селфи, чтобы запечатлеть свой прогресс.

Сейчас, когда он уже три года не употребляет алкоголь, Кенни более открыто говорит о своей проблеме. По его словам, его жизнь наполнилась смыслом.

"Я делаю все, чтобы не злиться, не ругаться и не обижаться, хотя иногда не все получается", - отметил он.



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