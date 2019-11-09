Пожар вспыхнул на территории комплекса зданий национального собрания Армении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Горит крыша строения, находящегося на административной территории национального собрания. 15 пожарных команд пытаются его потушить", - говорится в сообщении МЧС, поступившем в распоряжение РИА Новости.

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