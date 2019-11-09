https://news.day.az/world/1174142.html В Ереване горит здание парламента Армении - ФОТО
В Ереване горит здание парламента Армении - ФОТО
Пожар вспыхнул на территории комплекса зданий национального собрания Армении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Горит крыша строения, находящегося на административной территории национального собрания. 15 пожарных команд пытаются его потушить", - говорится в сообщении МЧС, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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