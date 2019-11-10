Правительство Израиля утвердило в воскресенье большинством голосов назначение лидера партии "Новые правые", бывшего министра образования Нафтали Беннета на пост министра обороны. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции, ранее в воскресенье Биньямин Нетаньяху ушел в отставку с поста главы оборонного ведомства, который он занимал параллельно с должностью премьер-министра с конца 2018 года. Премьер 8 ноября предложил Беннету возглавить Минобороны, он согласился, указывает Kan. При голосовании на заседании правительства в воскресенье против этого назначения высказался только министр репатриации и интеграции Йоав Галант, сообщает радиостанция.

Как отмечает газета The Times of Israel, шаг Нетаньяху направлен на то, чтобы упредить возможность присоединения партии Беннета к правительственной коалиции главы блока центристских партий "Кахоль-Лаван", бывшего главы Генштаба израильской армии Бени Ганца.

Главный оппонент Нетаньяху Ганц получил право формировать кабинет по итогам выборов 17 сентября после того, как с этой задачей не справился сам премьер: он 21 октября вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на формирование правительства, так как смог заручиться поддержкой только 61 из 120 депутатов Кнессета нового созыва. 23 октября Ривлин в соответствии с законом передал право сформировать кабинет Ганцу, которому (как ранее и Нетаньяху) отведено на это 28 дней.

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