https://news.day.az/world/1174390.html Три жилых квартала Алеппо подверглись обстрелу из минометов
Три жилых квартала Алеппо подверглись обстрелу из минометов
Три жилых квартала Алеппо подверглись обстрелу из минометов.
По предварительным данным, погиб ребенок, сообщили в центральной больнице города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Минометному обстрелу подверглись районы Адамия, Сейф-ат-Дауля и Хамдания. Погибла девочка шести лет. Тело доставили уже в морг", - рассказал собеседник агентства.
Количество раненых уточняется.
Боевики радикальных группировок уже неоднократно обстреливали жилые кварталы Алеппо за последние две недели, в результате чего пострадали мирные жители, нанесен материальный ущерб.
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