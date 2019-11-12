Турция может закончить переговорный процесс о вступлении в ЕС, если европейская сторона будет затягивать его и угрожать санкциями из-за ситуации на Кипре, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов.

"У нас есть права страны-гаранта в этом регионе, они есть и в экономической зоне (Средиземного моря). Страны, которые не имеют этих прав, приходят и проводят работы, а нам говорят, что мы сюда не можем войти, иначе к Турции будут применять санкции. Вы и так постоянно затягиваете время, угрожаете санкциями, много раз давали нам обещания, но не сдерживали их. То, что мы с вами сидим за столом переговоров, нас ни к чему не обязывает. Переговоры могут внезапно закончиться", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.

Он добавил, что Турция не позволит ЕС оказывать на себя давление из-за ситуации на Кипре.

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