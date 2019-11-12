США продолжают вывод войск с северо-востока Сирии, процесс займет пару недель или больше.

Об этом заявил журналистам в понедельник глава Пентагона Марк Эспер. Стенограмму беседы опубликовала во вторник пресс-служба военного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Эспера попросили прокомментировать высказывания председателя Комитета начальников штабов американских ВС генерала Марка Милли в интервью телеканалу ABC о том, что Вашингтон оставит на сирийской территории примерно 500 или 600 военнослужащих. "Люди приходят и уходят каждый день, поэтому Милли сказал, что от 500 до 600", - отметил министр.

"Мы продолжаем выводить людей из северо-восточной Сирии. Это займет пару недель или больше", - сказал он. Эспер назвал неточными сообщения со ссылкой на представителей военного ведомства высокого ранга о том, что в Сирии останется 950 военнослужащих.

"[Озвученные] Милли цифры примерно верны. Посмотрим, цифра может быть больше или меньше", - указал глава Пентагона.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями.

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