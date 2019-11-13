Бывший президент Боливии Эво Моралес отправился в Мексику. Власти этой страны предоставили бывшему боливийскому лидеру политическое убежище и прислали за ним правительственный самолет, передает Day.Az со ссылкой на "МИР 24".

Моралес ушел в отставку накануне на фоне массовых протестов. Они начались сразу после президентских выборов. Об отказе от власти экс-президент заявил уже после отъезда в боливийскую провинцию Кочабамба. Однако даже после того как он покинул страну, протесты не прекратились. На этот раз на улицы вышли сторонники Моралеса. Этим воспользовались мародеры. Они начали грабить магазины и дома. За помощью в наведении порядка полиция обратилась к военным.

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