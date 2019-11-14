https://news.day.az/world/1175759.html У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Землетрясение было зафиксировано в 16.17 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 133 километрах к северо-западу от города Тернате. Очаг залегал на глубине 62 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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