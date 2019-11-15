Турецкое буровое судно "Фатих" приступило к геологоразведке месторождений углеводородов у берегов Кипра, несмотря на угрозу санкций со стороны ЕС. Об этом заявил в пятницу вице-президент Турции Фуат Октай, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Судно "Фатих" завершило разведку и бурение на шельфе Турции и накануне приступило к новой миссии к югу от полуострова Карпас на Кипре", - цитирует Октая агентство Anadolu.

Он добавил, что санкции ЕС не повлияют на планы Анкары по разведке месторождений в восточной части Средиземноморья.

Ранее правительство Кипра решительно осудило намерение Турции провести новое бурение в море в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и шельфа Республики Кипр. Турция направила плавучую буровую установку "Явуз" для разведки полезных ископаемых. Ранее Турция проводила бурение, несмотря на протесты.

В понедельник Совет ЕС одобрил рамочный инструмент ограничительных мер в ответ на несанкционированное бурение Турцией в Восточном Средиземноморье. Эти рамки позволят применять санкции в отношении физических или юридических лиц, ответственных за несанкционированное бурение углеводородов в Восточном Средиземноморье.

