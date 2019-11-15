Брошенная американцами база находится возле города Кобани. Судя по ее оснащению, американцы планировали оставаться там надолго.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на DW, российские военные заняли территорию бывшей американской базы под Метрасом близ Кобани в северной части Сирии. На видеокадрах, распространенных в пятницу, 15 ноября, телеканалом Минобороны России, видно, как российские военные десантируются с вертолетов Ми-8 и занимают круговую оборону на бетонной площадке около базы. После посадки нескольких вертолетов, включая Ми-35, военнослужащие заходят на территорию оставленного армией США объекта.

"Наше подразделение приступило к охране аэродрома и территории военной базы, организовав патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позициях. Саперы проверяют объект на отсутствие взрывоопасных предметов и возможных ловушек", - заявил журналистам старший инспектор российской военной полиции.

Со своей стороны, начальник Центра по примирению враждующих сторон Сергей Жмурин сообщил, на территории бывшей базы США появится центр выдачи гуманитарной помощи сирийцам. "Сегодня мы начинаем разворачивать отделение центра примирения в населенном пункте Метрас, который будет решать задачи помощи к возвращению к мирной жизни. Мы будем осуществлять доставку гуманитарной помощи, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни", - сказал Жмурин.