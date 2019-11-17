Городское правительство Будапешта дало разрешение на открытие в венгерской столице начальной и средней турецкой школы.

В интервью АЗЕРТАДЖ исполняющий обязанности руководителя учредительного фонда "Маариф Хангари" сказал, что "это будет частная турецкая школа, которая распахнет свои двери для учеников после завершения строительства". Респондент не сообщил, как будет финансироваться школа, каким будет бюджет учреждения, и будет ли школа открыта исключительно для турецких детей. Также пока неясно, войдет ли религиозное образование в школьную программу, передает Day.Az.

Известно, что правительство Турции оказывает поддержку учредительному фонду "Маариф Хангари".

Собеседник сообщил, что 7 из 12 членов совета директоров были рекомендованы турецким правительством. Кроме того, Министерство образования Турции обеспечивает значительную часть финансирования фонда.

Напомним, 7 ноября глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган посетил Будапешт с официальны визитом. Приветствовать высокого гостя на улицы венгерской столицы вышли тысячи проживающих здесь турок.

До этого премьер-министр Виктор Орбан и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречались в Баку на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, где они обсудили расширение двусторонних отношений и поблагодарили друг друга за взаимную поддержку на международной арене.