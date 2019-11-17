Два самолета столкнулись в субботу вечером при рулении в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Как сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на оператора авиаузла, при инциденте никто не пострадал, поскольку оба борта двигались на низкой скорости, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Столкнулись самолеты компаний Korean Air и Air Namibia. У одной машины поврежден высотный рулевой механизм, у другой - край крыла. Самолет корейской компании вылетел в Сеул лишь в воскресенье, пассажирам предоставили места в одной из гостиниц.

Компания-оператор аэропорта Fraport сообщила, что специалисты "собирают все данные, связанные с инцидентом". Эксперты уже анализируют информацию с черных ящиков, добавили там.