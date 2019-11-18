"Рособоронэкспорт" предложил странам Ближнего Востока и Северной Африки купить российское радиоэлектронное оружие для борьбы с беспилотниками, в том числе роями дронов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев журналистам на выставке Dubai Airshow 2019, где проходит презентация российских средств радиоэлектронной борьбы.

"Мы уже направили партерам на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах свои предложения, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия", - рассказал Михеев.

По его словам, система надежно защищает целые территории и отдельные объекты "как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая рои дронов".

Во время презентации специалисты "Рособоронэкспорта", в частности, рассказывают о возможностях комплекса радиоэлектронной борьбы "Реппелент", спсобного обнаруживать и подавлять беспилотники на расстоянии не менее 30 километров.

Комплекс может действовать в любое время года, в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях, включая пыль, дождь и сильный ветер.



Для прикрытия особенно важных объектов - например, аэродромов и объектов атомной энергетики - "Рособоронэкспорт" предлагает комплексы "Сапсан-Бекас", способные обнаруживать беспилотники на дальности не менее 20 километров, а средствами активной радиолокации - на дальности 10 километров.

Еще один комплекс, который представляют на презентации, - "Купол". В его названии отражена его способность создавать над объектами защитный купол - непреодолимый барьер для беспилотников, действующий в радиусе не менее трех километров.

