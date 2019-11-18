Проблемы с интернетом в Иране исчезнут в течение одного или двух дней, заявил в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В течение сегодняшнего и завтрашнего дня, вероятно, проблема с интернетом в различных местах решится", - приводятся слова Рабии в Telegram-канале правительства.

Проблемы с доступом в сеть, начавшиеся в иранской столице в субботу, до сих пор существуют, через раз загружаются сайты с иранским доменом.

В то же время неправительственная организация Netblocks, анализирующая работу интернета, сообщала о почти полном его отключении в Иране. Подобная информация появилась после того, как в ряде иранских городов прошли протесты и беспорядки, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин.

В свою очередь, агентство ISNA со ссылкой на осведомлённый источник в министерстве информационных и коммуникационных технологий Ирана сообщила в воскресенье, что доступ к интернету ограничен по распоряжению высшего совета национальной безопасности страны.