В сети продолжается публикация роликов, где запечатлены атаки курдов на российскую военную полицию на севере Сирии. Начиналось всё с камней, которыми закидывали не только российские, но также турецкие и американские бронемашины. Затем стали публиковать фрагменты, на которых агрессивно настроенные жители северных районов Сирии уже взбираются на бронемашины и начинают наносить удары по оборудованию и по корпусу с помощью кувалды, передает Day.Az со ссылкой на topwar.ru.



На этот раз ситуация усугубилась тем, что помимо камней в российский патруль военной полиции, двигающийся колонной по населённому пункту, впервые полетели бутылки с зажигательной смесью. Один из "коктейлей Молотова" угодил в российский броневик "Тайфун", что в итоге привело к возгоранию корпуса бронемашины российского контингента военной полиции.



Обращает на себя внимание тот факт, что к закидыванию российского патруля привлекается в основном молодёжь, включая девушек и даже детей. На сей раз среди задач, поставленных перед подготовленными к "встрече" российской колонны, была и задача сжечь российскую бронетехнику - применив бутылки с зажигательной смесью.



Кроме того, можно констатировать, что агрессивно настроенным местным жителям, вероятно, хорошо известны время и маршрут движения военной полиции, патрулирующей северные районы САР. Это косвенно подтверждается хотя бы тем фактом, что к моменту прохождения колонны местные жители уже успевают вооружиться не только камнями, но и теми самыми бутылками с зажигательной смесью - причём уже с зажжёнными фитилями.



Российские военные проследовали через населённый пункт, не став отвечать на откровенную провокацию.

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