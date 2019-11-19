Страны НАТО планируют признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие, заявил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы обсудим стратегические вызовы. Я ожидаю, что министры согласятся признать космос как новую оперативную сферу", - заявил генсек НАТО во вторник, говоря о предстоящих в среду переговорах глав МИД стран альянса.

При этом он заверил, что альянс "не планирует размещать оружие в космосе", однако обязан учитывать, что эта сфера влияет на оборону и безопасность.

Он также сообщил, что НАТО планирует изучить космические угрозы, которые могут быть расценены как военные угрозы.