Ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ "Южное" в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут использоваться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед возведением лунного города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В советское время на предприятии были разработаны космические ракеты "Космос" и "Зенит", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана". В настоящее время предприятие изготавливает части первой ступени американских ракет "Антарес".

"На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет ЛПА (лунного посадочного аппарата - Прим. ред.) в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ "Южное" с применением аддитивных технологий", - говорится в сообщении на сайте КБ "Южное".

Как поясняется на сайте, проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на нее груза массой до 150 килограммов. Аппарат, как утверждается, обладает возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием с места на место. "В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне", - говорится в сообщении.

Сообщение сопровождается красочным 3D-роликом, в котором продемонстрирована трасса полета, облик посадочного аппарата-"попрыгунчика" (lunar lander-hopper), его прилунение и взятие проб грунта, перелет на новое место. В конце видео указывается, что аппарат является первым практическим шагом для лунного города.