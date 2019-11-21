Число погибших в результате обстрела жилых районов сирийского Алеппо террористами достигло пяти человек, ранены более 30, заявил РИА Новости местный источник в судмедэкспертизе, передает РИА Новости.

Ранее радио Sham FM сообщало о трех погибших и нескольких раненых.

"В результате обстрела террористами нескольких районов Алеппо погибли пять человек, в том числе женщина и ребенок, ранены 31", - заявил источник.

Обстрелу подверглись районы на западе Алеппо - Аазамия и Салах-эд-Дин, а также район Джамилия в центре города.