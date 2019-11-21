https://news.day.az/world/1178065.html В результате обстрела Алеппо погибло пять человек
В результате обстрела Алеппо погибло пять человек
Число погибших в результате обстрела жилых районов сирийского Алеппо террористами достигло пяти человек, ранены более 30, заявил РИА Новости местный источник в судмедэкспертизе, передает РИА Новости.
Ранее радио Sham FM сообщало о трех погибших и нескольких раненых.
"В результате обстрела террористами нескольких районов Алеппо погибли пять человек, в том числе женщина и ребенок, ранены 31", - заявил источник.
Обстрелу подверглись районы на западе Алеппо - Аазамия и Салах-эд-Дин, а также район Джамилия в центре города.
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