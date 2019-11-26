Турция намерена до апреля 2020 года урегулировать с США разногласия относительно покупки и эксплуатации Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник журналистам, сопровождавшим его в поездке в Катар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Работа продлится до апреля [2020 года], и ее будут вести министры обороны и иностранных дел наших стран. Надо выяснить, к каким результатам мы сможем прийти. Это вопрос, связанный с НАТО. Речь не идет о том, чтобы не использовать [С-400], но есть шаги, которые надо сделать в рамках правил НАТО", - цитирует президента телеканал Haberturk. Таким образом Эрдоган прокомментировал вопрос о перспективах отказа Турции от С-400 ввиду критики со стороны ряда политиков в США, считающих категорически недопустимой эксплуатацию комплексов в республике.

Турецкий лидер напомнил, что в ходе его недавней поездки в США было принято решение о созыве турецко-американской рабочей группы по урегулированию вопросов вокруг использования Анкарой российских ЗРС С-400. Он назвал договоренности обсудить в таком формате ситуацию с С-400 "наиболее позитивным итогом переговоров" в США 13 ноября.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь приветствовал решение США и Турции обсуждать проблему С-400. Он, однако, отметил озабоченность НАТО, поскольку "эти системы недостаточно совместимы с возможностями ПВО НАТО и несут потенциальную угрозу для военной авиации стран альянса". Как заявил 19 ноября официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын, Турция намерена использовать С-400 в качестве самостоятельных комплексов и не интегрировать их в систему НАТО.