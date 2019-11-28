Оппозиционеры не будут принимать участие в работе комитетов, однако пока не отказываются от депутатского мандата, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Georgia.

Депутаты от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" покинули занимаемые должности в комитетах парламента Грузии, с соответствующим заявлением парламентарии обратились к законодательному органу.

Таким образом Серги Капанадзе покинул комитет образования, науки и культуры, а также парламентский комитет по европейской интеграции. Депутат Елене Хоштария покинула парламентский комитет защиты прав человека и гражданской интеграции.

Кроме того, из парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению ушли депутаты Лаша Дамения и Лела Кебурия. Членами юридического комитета больше не будут Ираклий Абесадзе и Отар Кахидзе. Кахидзе также покинул финансового-бюджетный комитет.

Заявление оппозиционных депутатов об уходе из парламентских комитетов бюро приняло к сведению в четверг.

Депутаты от оппозиции бойкотируют заседания парламента. Они стоят на акции протеста, которая не прекращается в Тбилиси с 14 ноября - с тех пор, как парламент не смог принять обещанные властями поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов.

Ранее из-за провала избирательной реформы парламентское большинство и свои должности покинули 12 депутатов.