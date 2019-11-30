В Калифорнии семья американцев стала свидетелями неожиданного инцидента. К их припаркованной у дома около озера Тахо машине подошел бурый медведь, встал на задние лапы и открыл дверь. Позже опасный хищник залез внутрь, сообщили в издании HuffPost.

Видеозапись инцидента опубликовали в Facebook, где комментаторы пожалели медведя, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Когда хищник залез внутрь, дверь захлопнулась. Одному из членов семьи пришлось выйти спасать животное и свой автомобиль. Он осторожно открыл дверь, после чего медведь еще некоторое время ходил около дома.

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