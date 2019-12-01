https://news.day.az/world/1181067.html ЧП на золотом руднике в Кыргызстане, есть пропавшие без вести
ЧП на золотом руднике в Кыргызстане, есть пропавшие без вести
Два человека пропали без вести в результате ЧП на золотом руднике "Кумтор" в Кыргызстане, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости со ссылкой на РИА Новости.
"Около 6 часов утра пропали двое сотрудников ночной смены", - заявили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, в настоящее время ведутся масштабные поиски пропавших. В компании не исключают, что сотрудников могло накрыть оползнем во время сдвига пород на руднике. О ЧП проинформирована милиция и министерство чрезвычайных ситуаций республики.
Канадская Centerra Gold, ведет разработку в Кыргызстане месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн.
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