https://news.day.az/world/1181480.html Иран сообщил, что продолжает продавать нефть, несмотря на санкции США
Иран сообщил, что продолжает продавать нефть, несмотря на санкции США
Иран продолжает продавать нефть, несмотря на санкции США на ее экспорт, сообщило в понедельник иранское государственное телевидение со ссылкой на вице-президента страны Эсхака Джахангири, который также сказал, что "максимальное давление" Вашингтона на Тегеран потерпело неудачу, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
"Несмотря на давление Америки... и введенные ею санкции на наш экспорт нефти, мы продолжаем продавать нашу нефть другими способами... когда даже дружественные страны перестали покупать нашу нефть, опасаясь наказаний со стороны Америки", - сказал Джахангири.
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