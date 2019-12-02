Иран продолжает продавать нефть, несмотря на санкции США на ее экспорт, сообщило в понедельник иранское государственное телевидение со ссылкой на вице-президента страны Эсхака Джахангири, который также сказал, что "максимальное давление" Вашингтона на Тегеран потерпело неудачу, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

"Несмотря на давление Америки... и введенные ею санкции на наш экспорт нефти, мы продолжаем продавать нашу нефть другими способами... когда даже дружественные страны перестали покупать нашу нефть, опасаясь наказаний со стороны Америки", - сказал Джахангири.