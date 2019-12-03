Регистратор запечатлел момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в понедельник, 2 декабря, на трассе М7 "Волга" в Менделеевском районе Татарстана, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai Accent, совершила обгон. После этого она вернулась в свой ряд, однако не справилась с управлением и снова оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с грузовиком.

После удара легковушка отлетела в сторону и в нее врезалась фура DAF, из которой и велась съемка.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, в результате инцидента на месте погибли два человека - 36-летняя женщина-водитель Hyundai и ее девятилетняя дочь.

Грузовик, первым столкнувшийся с легковушкой, съехал в кювет и опрокинулся на бок. Пострадал ли его водитель - пока не уточняется.

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