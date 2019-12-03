Корпорация Lockheed Martin получила почти 988,8 миллиона долларов на разработку новой ракеты ARRW для американских ВВС, следует из сообщения Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Работы будут проводиться в Орландо (штат Калифорния) и, как предполагается, должны завершиться к 31 декабря 2022 года.

"Компания Lockheed Martin получила 988 832 126 долларов в рамках изменения договорных условий присужденного ранее контракта на "Оружие быстрого реагирования с базированием в воздухе" (ARRW)", - говорится в сообщении американского минобороны.

В рамках контракта компания должна заняться проектом конструкции, провести испытания и подготовить ракету к серийному производству.

В июне этого года ВВС США успешно провели первые летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A (или ARRW), установленного на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.

Тактическая гиперзвуковая ракета ARRW класса "воздух-поверхность" с 2018 года разрабатывается корпорацией Lockheed Martin совместно с другими компаниями.

На эти цели в августе прошлого года корпорации было выделено 480 миллионов долларов.