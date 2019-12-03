Пентагон выделил почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету
Корпорация Lockheed Martin получила почти 988,8 миллиона долларов на разработку новой ракеты ARRW для американских ВВС, следует из сообщения Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Работы будут проводиться в Орландо (штат Калифорния) и, как предполагается, должны завершиться к 31 декабря 2022 года.
"Компания Lockheed Martin получила 988 832 126 долларов в рамках изменения договорных условий присужденного ранее контракта на "Оружие быстрого реагирования с базированием в воздухе" (ARRW)", - говорится в сообщении американского минобороны.
В рамках контракта компания должна заняться проектом конструкции, провести испытания и подготовить ракету к серийному производству.
В июне этого года ВВС США успешно провели первые летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A (или ARRW), установленного на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.
Тактическая гиперзвуковая ракета ARRW класса "воздух-поверхность" с 2018 года разрабатывается корпорацией Lockheed Martin совместно с другими компаниями.
На эти цели в августе прошлого года корпорации было выделено 480 миллионов долларов.
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