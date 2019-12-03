Национальная служба статистики "Сакстат" опубликовала обновленный показатель инфляции. Согласно документу, в ноябре 2019 года в Грузии общий уровень цен вырос на 7%, передает Day.Az со ссылкой на Newsgeorgia. Такого уровня инфляции в стране не было после 2017 года.

По данным "Сакстата", на рост инфляции самое большое влияние оказало подорожание продуктов и безалкогольных напитков.

Статистики приводят данные роста цен на отдельные продуктовые группы:

Продукты и безалкогольные напитки: в этой группе цены выросли на 13.4%, что на годовом показатели инфляции отразилось в виде 4.02 процентных пункта.

Цены увеличились на следующие подгруппы:

фрукты и виноград - 30.3%,

овощи и бахчевые - 16.2%,

молоко и яйца - 15.4%,

рыба - 14.5%,

мясо и мясные продукты - 13.1%,

хлеб и хлебобулочные изделия - 11.9%

сахар, джемы и другие сладости - 11.5%,

минеральная и родниковая вода,

безалкогольные напитки и натуральные соки - 8.2%

кофе, чай и какао - 3.9%

масло и жиры - 2.8%;

Алкогольные напитки, табачные изделия: цены выросли на 15.4%, что составило 1.03 процентных пункта в общем показателе инфляции. Цены выросли как на табачную продукцию - 29.9%, так и на алкоголь - 3.4%;

Отдых, развлечения и культура: цены выросли на 7.0 %, соответственно, доля группы составила в годовом показателе инфляции 0.4 процентных пункта. Цены выросли и на другие продукты длительного использования, связанные с отдыхом, развлечениями и культурой - 11.6%, а также на сервис развлечений и культуры - 1.6%.

Транспорт: в этой группе зафиксирован рост цен на 3.1%, что отразилось на общем показателе инфляции в виде 0.37 процентных пункта. В группе цены выросли на приобретение транспортных средств - 9.6%, транспортное обслуживание - 3.0 % и эксплуатацию личных транспортных средств - 2.6%.

Гостиницы, кафе и рестораны: цены выросли на 7.4 %. Этот сегмент отразился на общем показателе инфляции в виде 0.32 процентных пункта. Цены выросли на общественное питание - 8.4% и обслуживание с предоставлением ночлега - 1.0%.