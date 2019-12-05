Число пострадавших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 30, судьба 14 человек остается неизвестной. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. По данным полиции, один человек погиб, сообщалось о 29 пострадавших и 14 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.

"В результате пожара погиб один человек, 30 человек были госпитализированы (один человек выписан) и судьба 14 человек остается неизвестной", - сообщили в Госслужбе по ЧС.

В ведомстве отметили, что основные усилия спасателей направлены на поиски пропавших людей и разбор конструкций здания. "Силами Госслужбы по ЧС осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах в ходе разбора разрушенных элементов строительных конструкций", - говорится в сообщении.

