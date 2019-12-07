Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал Рейтеру глава командования генерал Стивен Таунсенд, "операторы комплекса ПВО не знали, что это был американский беспилотный летательный аппарат", когда вели по нему огонь.

По его словам, теперь это обстоятельство раскрыто. При этом он не уточнил, откуда у американской стороны информация, подтверждающая причастность России к исчезновению беспилотника. Кроме того, глава командования не знает, кто именно управлял системой ПВО, сбившей дрон. По его словам, это могли быть "российские наемники" или силы командующего ЛНА Халифа Хафтара.

Теперь американская сторона требует вернуть обломки беспилотника.

Как отмечает Рейтер, случившееся подчеркивает растущую роль России в Ливии.

Накануне глава МИД Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что "российские наемники" присутствуют в Ливии. Дипломат также отметил, что Россия является одной из немногих стран, которая поддерживает отношения со всеми сторонами ливийского конфликта. Глава российской дипломатии также призвал не гоняться за сенсациями, а работать над ливийским урегулированием.

Ситуация в Ливии

В начале апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". В свою очередь, лояльные Переходному национальному совету вооруженные формирования объявили о начале ответной операции. По информации ВОЗ, в результате боев в Триполи погибли более тысячи человек.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

Россия многократно выступала за прекращение боевых действий и возобновление диалога для урегулирования ливийского кризиса.