Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Анкара направила на регистрацию в ООН подписанный с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандум по разграничению морских зон. С этим заявлением он выступил в Стамбуле. Трансляцию вёл телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Между Турцией и Ливией подписан меморандум о взаимопонимании по демаркации морских зон в Восточном Средиземноморье. Меморандум ратифицирован парламентом, утвержден мною и теперь отправлен в ООН", - сказал турецкий лидер.

По словам президента, Анкара готова "отстаивать свои права в Средиземноморье в соответствии с международным правом".

Ранее правительственный вестник Турции Resmi Gazete сообщил, что турецкое правительство Турции ратифицировало меморандум о взаимопонимании между Анкарой и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии по разграничению морских зон. Таким образом со стороны Турции документ, вызвавший резкую реакцию Афин и Каира, окончательно утвержден.

28 ноября в Стамбуле было подписано соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии, которое предусматривает обучение, подготовку, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран. Был также подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Афин. Сразу после этого МИД Греции срочно вызвал турецкого посла для получения объяснений относительно подписанного документа, который Афины рассматривают как игнорирующий географические интересы Греции и нарушающий суверенные права третьих стран. Международно признанный парламент Ливии также отверг соглашения, которые заключил с Турцией глава ПНС Фаиз Сарадж.