https://news.day.az/world/1183303.html В Турции нейтрализованы пять боевиков РПК
В Турции нейтрализованы пять боевиков РПК
В Турции нейтрализованы пять боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД.
Согласно сообщению, воздушная операция, организованная командованием жандармерии провинции Муш, была проведена в районе Шенйайла провинции.
Операции в регионе продолжаются.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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