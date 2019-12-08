Полиция в Гонконге в рамках операции задержала 11 человек, в том числе 3 женщин, и обнаружила у них оружие, в том числе огнестрельное, перед началом манифестации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Этим утром полиция провела операцию и задержала восемь мужчин и трех женщин... Было изъято большое количество оружия, в том числе одно огнестрельное, и более сотни пуль. Спецслужбы предположили, что группировка планировала использовать это оружие в ходе сегодняшнего шествия и дискредитировать таким образом полицию", - говорится в сообщении правоохранителей в Facebook.

Также полицейские уточнили, что задержали этих людей за хранение огнестрельного оружия без лицензии, за хранение товаров, способных нанести ущерб, и за хранение запрещенных видов оружия, а также за незаконное сборище.

При этом телерадиокорпорация RTHK сделала ссылку на заявление полиции, сделанное в ходе пресс-конференции, и отметила, что правоохранители изъяли полуавтоматический пистолет Glock и 105 пуль. В полиции подчеркнули, что впервые за полгода протестов был изъят пистолет, что вызвало беспокойство правоохранителей. Также были изъяты дубинки, холодное оружие, перцовые баллончики и два пуленепробиваемых жилета.

По словам представителя полиции, некоторые из задержанных, предположительно, были участниками "радикальной группы", которая метнула "коктейль Молотова" в полицейский участок в октябре.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.
 

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