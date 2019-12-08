Президент США Дональд Трамп рассказал, что может привести к тому, что лидер КНДР Ким Чен Ын потеряет все.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в своем Twitter.

Он назвал северокорейского главу "весьма умным" человеком, однако добавил, что он может потерять все. Причиной этого, по мнению Трампа, могут стать его "враждебные действия".

Глава Белого дома напомнил о подписанном в Сингапуре денуклеаризационном соглашении. Он добавил, что КНДР должна выполнить эти условия. Трамп подчеркнул, что северокорейская страна обладает большим экономическим потенциалом.