Правительство Палестины и ООН запустили план действий на 2020 год по оказанию гуманитарной помощи жителям палестинских территорий, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает РИА Новости.

"Правительство Палестины и ООН приступили сегодня к осуществлению плана гуманитарного реагирования на 2020 год на оккупированной палестинской территории, в рамках которого планируется изыскать 348 миллионов долларов на оказание помощи 1,5 миллиона палестинцев в секторе Газа и на Западном Берегу, включая Восточный Иерусалим", - сказал Хак.

По его словам, около 76% средств будут предназначены для Газы, "где ситуация остается весьма хрупкой - почти половина населения безработные и около 62% семей сталкиваются с нехваткой еды".