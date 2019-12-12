Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия представляет угрозу для стран НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, в первую очередь Россия опасна в сфере кибербезопасности. Ле Дриан считает, что РФ представляет опасность для стран-соседей, в том числе для Украины.

Ранее в МИД России отметили, что военные расходы Североатлантического альянса более чем в 20 раз превышают российские, при этом Россия возглавляет список угроз НАТО.