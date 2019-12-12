Суд Брюсселя в четверг обязал правительство страны вернуть на родину 10 детей, которые были рождены в Сирии от бельгийских подданных, присоединившихся к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, суд постановил, что дети в возрасте от семи месяцев до семи лет, находящиеся сейчас в лагере беженцев на северо-востоке Сирии, должны быть перевезены в Бельгию в течение шести недель. Если власти не смогут выполнить предписание, то каждые последующие сутки задержки будут наказываться штрафом в €5 тыс. за каждого ребенка, который не был доставлен на родину в предписанные сроки.

В феврале бельгийские власти исполнили аналогичное решение суда, репатриировав двух детей боевика ИГ, убитого в Сирии.