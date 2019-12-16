Точная дата начала переговоров об условиях второй фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином пока не определена. Об этом, как передает ТАСС, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Нет, у нас нет даты <...> Вторая фаза будет также определяться тем, как мы реализуем первую", - сказал Лайтхайзер.

США и Китай достигли в пятницу соглашения по первой фазе торговой сделки. Как подтвердил тогда Лайтхайзер, в рамках договоренностей президент США Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от ужесточения пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 декабря. В тот же день Трамп написал в Twitter, что после согласования первого этапа торговой сделки с КНР стороны немедленно приступят к обсуждению условий второй фазы соглашения.

Возвращаясь к первой фазе договоренностей, торговый представитель США пояснил, что их согласование полностью завершено, остались лишь "формальности", а сам документ, как ожидается, будет подписан в начале января. При этом он подчеркнул, что в случае невыполнения Пекином условий сделки Вашингтон может предпринять ответные шаги. "США могут принять меры, если Китай не выполнит свои обязательства", - сказал Лайтхайзер.

По его словам, первая фаза сделки "по-настоящему значительна, однако она не позволит решить всех проблем". Представитель США добавил, что его страна всегда планировала заключать торговое соглашение с КНР поэтапно, однако под вопросом остается то, насколько "большим" будет первый этап. "Любой, кто думает, что вы возьмете их (Китая - прим. ТАСС) систему и нашу систему, которые работали очень несбалансированным образом для США, и одним движением руки все измените, глуп <...> Вопрос был в том, насколько большим будет первый этап. Это займет годы. Мы не планируем устранять все эти противоречия очень быстро", - заявил Лайтхайзер. По его мнению, достигнутое соглашение - это "первый шаг в попытке интегрировать две совершенно разные системы на пользу" обеим странам.

"Это соглашение содержит 86 страниц деталей <...> Это настоящее структурное изменение. Решит ли это все проблемы? Нет. Ожидали ли мы этого? Абсолютно нет", - подытожил представитель США на торговых переговорах.

Торговое соглашение

В пятницу Лайтхайзер подтвердил, что в рамках договоренностей Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от ужесточения пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 декабря. Он также пояснил, что соглашение в начале января, скорее всего, будет подписано торгпредами обеих стран, а не главами государств, как планировалось ранее. Лайтхайзер рассчитывает, что достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на $200 млрд за двухлетний период, а торговый дефицит США сократится.