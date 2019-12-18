По меньшей мере четыре человека погибли и один пострадал в результате взрыва придорожной бомбы в Афганистане.

Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в провинции Джаузджан на севере Афганистана.