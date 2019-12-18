https://news.day.az/world/1186525.html В Афганистане прогремел взрыв, есть жертвы
В Афганистане прогремел взрыв, есть жертвы
По меньшей мере четыре человека погибли и один пострадал в результате взрыва придорожной бомбы в Афганистане.
Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в провинции Джаузджан на севере Афганистана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре