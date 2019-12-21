Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на Филиппинах в воскресенье, возросло до 12 человек. Об этом сообщает местный портал Rappler со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали восемь человек.

По данным NDRRMC, число пострадавших достигло 210 человек, один считается пропавшим без вести. Как отмечает портал, в регионе сохраняется вероятность афтершоков. Люди, пострадавшие от подземных толчков, нуждаются в продовольствии, медикаментах, одежде, палатках и одеялах.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье на Филиппинах. Эпицентр располагался в пяти километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра. Больше всего в результате землетрясения пострадала провинция Давао Дель Сур, повреждения получили почти 1,5 тысячи зданий.

