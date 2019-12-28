По меньшей мере 10 военнослужащих погибли, четверо пострадали при атаке на аванпост в провинции Гильменд в Афганистане в пятницу. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя армии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что во время атаки на посту находились 16 человек.

Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.