Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке в результате атаки США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Отмечается, что российский министр выразил соболезнования в связи с гибелью главы спецподразделения "Кудс", отвечавшего за операции Ирана за рубежом.

Ранее министр иностранных дел Ирана обсудил ту же тематику с коллегами из других стран, в том числе Турции и Китая.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

