https://news.day.az/world/1193980.html Европа поблагодарила Россию за Иран без ядерного оружия

Европа поблагодарила Россию за Иран без ядерного оружия

В мире, 14 января 2020 17:04 349

Германия, Франция и Великобритания поблагодарили Россию и Китай за усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, по которому страна остается без ядерного оружия. Совместное заявление министерств иностранных дел трех стран опубликовано на сайте МИД Германии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы благодарны Российской Федерации и Китаю, с которыми мы по-прежнему находимся в тесном контакте, за то, что они подключились к нашим совместным усилиям по сохранению ядерного соглашения с Ираном", - говорится в документе стран Европы. В тексте также отмечается, что в момент обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном важно не допустить прекращения этой сделки.

Ранее в январе Иран объявил об окончательном отказе от договоренностей по СВПД, касающихся своей атомной программы. Тегеран вышел из ядерной сделки, заявив, что не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана.

СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай. Соглашение предполагает снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из сделки и возобновлении ограничительных мер в отношении Ирана, которые включают запрет на торговлю нефтью.

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