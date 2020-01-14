Жуткое ДТП в Гане, более 30 погибших

По меньшей мере 34 человека погибли во вторник на юге Ганы в аварии с участием двух автобусов. Об этом сообщил из столицы страны Аккры новостной портал Pals, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Лобовое столкновение произошло на скоростной трассе, когда один из автобусов совершал обгон, заявил представитель полиции. По его словам, 29 человек, включая обоих водителей, погибли на месте, еще пятеро в больнице.

На месте аварии работают службы спасения. Полиция не исключает, что число погибших может увеличиться.