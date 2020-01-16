https://news.day.az/world/1194699.html Германия выплатит €40 млрд регионам и компаниям, пострадавшим от отключения угольных электростанций

Германия выплатит €40 млрд регионам и компаниям, пострадавшим от отключения угольных электростанций

В мире, 16 января 2020 19:23 333

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что правительство одобрило выделение около €40 млрд в качестве компенсации пострадавшим регионам, рабочим и компаниям в рамках планов по прекращению использования бурого угля на электростанциях к 2038 году. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Эти планы являются частью мер, направленных на сокращение выбросов парниковых газов в крупнейшей экономике Европы к 2030 году до 55% от уровня 1990 года.

Правительство согласилось выплатить до €14 млрд в качестве помощи пострадавшим землям Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония и Саксония-Анхальт до 2038 года, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Федеральное правительство примет дополнительные меры на сумму до €26 млрд, чтобы помочь регионам, пострадавшим от отказа от бурого угля, до 2038 года.
 

Энергоемкие компании, которые конкурируют на международном уровне, будут иметь право на ежегодные субсидии с 2023 года, чтобы компенсировать более высокие затраты на электроэнергию в связи с отказом от угля, добавил Зайберт.

Министр финансов Олаф Шольц заявил во время пресс-конференции, что коммунальные предприятия, закрывающие угольные электростанции в 2020-х годах, в соответствии с согласованным планом поэтапного отказа от угля, получат компенсации в общей сумме €4,35 млрд.

Зайберт отметил, что Берлин также выплатит компенсацию работникам, затронутым планами по отказу от угля, до 2043 года. Точная сумма компенсации для каждого работника остается неясной.

Последняя угольная электростанция должна быть закрыта к 2038 году. Связанные с этим потери энергии должны быть компенсированы за счет увеличения мощностей, работающих на природном газе, на существующих станциях.

Как сообщалось ранее, исследование, проведенное Центром исследований энергетики и чистого воздуха, Институтом экономики энергетики и финансового анализа и британским аналитическим центром Sandbag, показало, что, несмотря на рекордный спад угольной энергетики, мировое потребление угля остается слишком высоким для достижения климатических целей Парижского соглашения.
 

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